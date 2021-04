Gabinete do povo em Magé. Gilson Jr.

Publicado 21/04/2021 12:41

Magé - A Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda de Magé solicita que os trabalhadores que já têm cadastros inscritos nos postos municipais do Sine, tanto o que fica na Casa do Povo (Piabetá) quanto o da região central da cidade (ao lado dos Correios), compareçam aos locais para atualizar seus dados. O objetivo é selecionar candidatos para novas vagas que estão sendo captadas junto às empresas do município.



“Após visitas de nossos funcionários a empresas de Magé, estamos conseguindo captar novas vagas e, o que é melhor, empregar muitos trabalhadores. Precisamos que as pessoas atualizem seus dados nos postos do Sine, caso tenham se cadastrado há muito tempo. Não estamos conseguindo localizar muitos trabalhadores porque o telefone está desatualizado, por exemplo”, explicou a diretora de Desenvolvimento da Secretaria de Trabalho, Priscila Ferreira. “Somente para uma nova farmácia aberta este mês em Piabetá, conseguimos preencher 15 vagas”, completou a diretora.



