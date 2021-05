Magé inaugura primeiro polo de vacinação contra Covid-19 24 horas do Brasil. Lucas Santos/Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 20:00 | Atualizado 07/05/2021 20:01

Magé - Magé ganhou reforço na luta contra a Covid-19. Nesta sexta-feira (7), a Prefeitura inaugurou a primeira super tenda de vacinação 24 horas do Brasil, na Praça 7 de Setembro, em Piabetá. O novo polo também funciona aos sábados e domingos com três equipes para atendimento aos pedestres e mais duas para o drive-thru.



“Temos o primeiro polo 24 horas de vacinação contra a Covid-19 do Brasil, fruto de muito esforço e trabalho de todos que acreditaram que isso seria possível. Isso evita qualquer tipo de aglomeração e facilita a vida de muitas pessoas que podem vir aqui a qualquer hora tomar a vacina”, explica o prefeito Renato Cozzolino.



Elias Fagundes, de 81 anos, foi o primeiro a receber a vacina no novo polo. Ele chegou às 5h30. “Cheguei muito cedo, estava ansioso. Está tudo muito organizado e saio daqui muito satisfeito e aliviado”, contou o aposentado.



Quem chegou cedo também foi o José Martins, morador do Jardim Nazareno. Ele estava com receio de tomar a vacina, porque ficou com medo de ter aglomeração. “Minha filha me avisou que tinha essa tenda gigante e aproveitei a oportunidade para tomar a vacina. Eu tenho 62 anos, mas ficava morrendo de medo de ter aglomeração em alguma unidade, não por culpa daPrefeitura, mas por causa das pessoas que não respeitam as regras. Graçasà Deusagora estou protegido e a gente comemora”, disse.



O secretário de Saúde de Magé, o médico José Carlos de Oliveira, diz que a vacinação continua de segunda a sexta, nos 15 polos, para pessoas com comorbidades.



“A super tenda veio para facilitar ainda mais a vida do mageense, porque já temos 15 polos de vacinação contra a Covid-19 em Magé vacinando de segunda a sexta. Esse é o 16º polo e temos um espaço bem amplo e climatizado para dar mais conforto ao cidadão. O polo aqui na Praça vai funcionar todos os dias 24h, inclusive aos finais de semana”, detalha o secretário.



A vacinação em Magé segue todas as normas e protocolos do Plano Nacional de Imunização criado pelo Ministério da Saúde. O novo posto também vacina por idade e seguindo os grupos prioritários.



“Atualmente estamos vacinando pessoas com comorbidades com 58 anos ou mais e continuamos com os idosos a partir dos 60. A pessoa que tem comorbidade precisa estar dentro do grupo estabelecido pelo Ministério da Saúde e levar uma receita com o nome da mesma ou uma declaração médica que ateste que ela possui aquela comorbidade. Sem o comprovante a vacinação não será feita”, alerta o coordenador da Vigilância Epidemiológica, Daniel Martins.



Ampliação na próxima semana



A Secretaria Municipal de Saúde já adianta que na próxima semana será ampliada a vacinação para quem tem comorbidades. Segunda-feira (10), para pessoas com 57 anos ou mais e na quarta-feira (12), a partir dos 56 anos.



Testagem rápida



Quem vai pelo drive-thru também passa por dentro da tenda que realiza o atendimento no ambiente refrigerado e protegido para receber a vacina no carro. Além disso, a Prefeitura criou um espaço destinado para a testagem da Covid-19.



“Nós temos o teste rápido e o swab, mas existem critérios para essa testagem. Se a pessoa chegar com menos de dez dias de sintomas ela fará o swab e se ela chegar com mais de dez dias e tiver um pedido médico solicitando o teste rápido, assim a pessoa fará. Tanto para a coleta de swab, quanto para a realização do teste rápido é necessário a avaliação com solicitação médica”, finaliza Daniel Martins.

