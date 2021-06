Por O Dia

Publicado 15/06/2021 20:22 | Atualizado 15/06/2021 20:23

Magé - Para garantir qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, aderiu ao programa Saúde com Agente, do Ministério da Saúde. A iniciativa vai capacitar e habilitar os profissionais do município para que eles possam realizar atendimento domiciliar básico e identificar o grau de prioridade de encaminhamento às unidades de atenção primária.

“No momento, estamos fazendo uma pré-seleção dos agentes comunitários de saúde assim como a Coordenação de Controle de Vetores em relação aos agentes de combate a endemias para participação do processo de formação. Os profissionais precisam atender a alguns critérios (válidos para as duas categorias), como serem funcionários efetivos ou terem mais de dois anos de atuação na rede municipal de saúde”, explicou a coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Cassandra Soares, detalhando ainda a nova habilitação dos agentes nos atendimentos domiciliares.

“Nossos profissionais poderão verificar saturação de oxigênio, aferir a pressão arterial, medir a glicose capilar e as condições gerais dos pacientes para o encaminhamento às unidades de saúde”, completou Cassandra.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os instrutores do curso e o material de apoio serão financiados com recursos do Ministério da Saúde. Atualmente, Magé tem cerca de 460 agentes comunitários de saúde e 150 agentes de combate a endemias.

Segundo o Ministério da Saúde, o programa tem como meta melhorar a qualidade do serviço público como ação preventiva na descoberta de doenças e ampliar a assistência para reduzir indicadores negativos, como mortalidade infantil, infecções sexualmente transmissíveis, hipertensão, diabetes, entre outros, utilizando-se do contato direto dos agentes comunitários e de endemias

com a população.