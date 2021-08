O prefeito Renato Cozzolino e a primeira-dama Lara Torres inauguraram a nova ponte Conceição de Suruí no último sábado (21). - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 25/08/2021 15:20

Magé - A Prefeitura de Magé inaugurou, no último sábado (21), a nova ponte de Conceição de Suruí, que em agosto de 2018, caiu após um acidente. Desde então, os moradores estavam sem o direito de ir e vir. A nova via que recebeu o nome de Major Pedro Rebellato, também ganhou espaço de lazer com academia da terceira idade e parque infantil.



“Era mais do que minha obrigação fazer essa ponte e a praça. Não dava para acreditar que essa ponte ficou quebrada por três anos, e foi o meu saudoso avô que a construiu. Eu tinha obrigação de devolver essa ponte para Conceição. A população também me pediu uma praça e entregamos tudo que eles merecem”, declara o prefeito Renato Cozzolino.



Darlea Bastos, de 46 anos e mora na Conceição desde que nasceu. Ela afirmou que a Conceição estava abandonada. “Já não tinha mais esperança dessa ponte sair e estou até emocionada. Está tudo muito lindo, estava ansiosa para inauguração. Vínhamos sofrendo sem essa ponte e ninguém fazia nada pela gente. Estávamos abandonados e agora além da ponte, ganhamos uma praça e meus netos terão um espaço para brincar. Hoje é um dia de festa para o nosso bairro”, comemora.



São 2.500 famílias da região que vivem da produção rural e dependem da ponte, como o João Freitas que trabalha no bairro há 50 anos. “Sem ponte estava muito difícil de trabalhar, porque tínhamos que dar uma volta bem maior e dificultava o trabalho de escoamento da produção. Agora, tudo vai voltar a ser mais fácil, porque estou aqui desde que nasci e sem a ponte tivemos muito prejuízo”, conta o empreendedor.



A Secretaria de Infraestrutura montou uma força-tarefa de 10 dias para, além de entregar a ponte, construir uma praça para atender o pedido dos moradores.



“Desde o início do ano, quando o prefeito assumiu a gestão municipal de Magé, ele nos pediu prioridade para o bairro. Essa ponte devolveu o acesso pleno aos moradores da região e a honra dos moradores da Conceição. Simultaneamente, construímos a praça com o nosso time de ‘homens de azul’ em tempo recorde, para garantir um espaço de lazer no bairro para nossas crianças”, disse o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.



O nome da nova ponte é em homenagem ao Major do Corpo de Bombeiros, Pedro Rebellato, que foi um amante da natureza e dedicou sua vida durante anos à proteção do Meio Ambiente na região de Suruí. Ele também foi idealizador e construtor da primeira passagem sobre o rio Suruí, no mesmo local, através de uma pinguela e também da primeira ponte artesanal do bairro.



“Fico muito orgulhosa de ver essa homenagem ao meu pai, até porque ele fez a primeira ponte daqui. Estou muito emocionada e quando recebi a notícia que a ponte teria o nome do meu pai fiquei muito grata e feliz”, relata Beatriz Rebellato, filha do homenageado.