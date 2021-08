Magé realiza repescagem itinerante na vacinação contra Covid-19. - Reprodução.

Publicado 24/08/2021 18:09

Magé - A Coordenação de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Magé está com uma equipe itinerante de vacinação contra a Covid-19. O atendimento começou nesta segunda-feira (23), e vacinou cerca de 200 pessoas até a tarde desta terça, nos bairros Citrolândia e Conceição. A ação contempla os bairros que não tem polo da campanha e facilita o acesso de quem ainda não tomou a vacina e está na idade de 18 anos ou mais.



“Nossas equipes estão com um calendário de um dia em cada polo para atender à população com 18 anos ou mais, das 9h às 12h. Fiquem atentos às datas porque terá uma equipe vacinando bem perto de você”, orienta o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.



É preciso apresentar RG, CPF ou CNH, e cartão SUS. No caso de pessoas com comorbidades e as gestantes, lactantes (bebês até meses) e puérperas precisam apresentar os documentos que comprovem a condição e laudo médico solicitando a vacinação do paciente.



Confira o calendário:



Repescagem da Vacinação para quem tem 18 anos ou mais das 9h às 12h.

25/08 - USF Cachoeira Grande

26/08 - USF Capela

27/08 - USF Parque Estrela

31/08 - USF Parque Paranhos

01/09 - USF Ponte Preta

02/09 - USF Parque Maitá

03/09 - USF Barão de Iriri.

O atendimento continua funcionando normalmente nos demais polos da Covid-19.