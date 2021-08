Publicado 24/08/2021 14:15

Magé - O Departamento de Cultura (Depac), vinculado à Secretaria de Educação e Cultura de Magé, está com inscrições abertas até as 12h desta sexta-feira (27/08), no site da Prefeitura, para o preenchimento de 20 vagas do curso de extensão “Elaboração de Projetos Culturais”, que será ministrado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), unidade de Nilópolis. O público-alvo são os fazedores de Cultura da cidade, e as aulas vão acontecer de 06 a 29 de setembro, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h, de forma on-line.



De acordo com o Depac, os fazedores de Cultura devem morar em Magé e serem ligados a algum grupo cultural da cidade assim como estarem no Cadastro Municipal que ainda está aberto no site da Prefeitura. O curso é produto de disciplina do bacharelado em Produção Cultural do IFRJ.



“É importante destacar que este curso já é uma ação ligada ao acordo de cooperação técnica entre o Instituto e a Prefeitura, que será assinado no dia 1° de setembro dentro da política pública para a cultura na cidade do governo atual”, disse o diretor do Depac informando ainda que 20% das vagas serão destinadas às comunidades quilombolas.



As inscrições podem ser feitas através do preenchimento de formulário próprio no stie da Prefeitura de Magé.