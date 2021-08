Prefeitura de Magé fiscaliza rodoviária da cidade. - Divulgação.

Publicado 23/08/2021 17:30

Magé - A Secretaria Municipal de Transporte de Magé realizou uma operação em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública no terminal rodoviário do 1º distrito. Foram aplicadas duas notificações para empresa que opera as linhas municipais por falta de documentação adequada e os carros de passeio foram orientados para que saíssem do entorno da rodoviária.

“Esta é uma fiscalização preventiva. Fiscalizamos o transporte irregular e também os ônibus devido às reclamações recebidas. Nosso intuito é tratar o cidadão mageense como trabalhador, porém precisamos orientá-los a saírem da irregularidade, não só os carros de passeio mas também as empresas de ônibus”, explica o secretário de Transporte, Pablo Vasconcelos.

O secretário de Segurança, Sargento Lopes, também esteve presente na operação dando apoio com a Guarda Municipal. “Fizemos uma ação pontual de choque de ordem para melhorar a mobilidade do mageense na cidade, tanto no Calçadão como nas calçadas”, disse.