Espaço, em frente ao Instituto de Longa Permanência para Idosos, conta com quadra de areia, brinquedos e academia da terceira idade.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 23/08/2021 17:52

Magé - A Prefeitura de Magé inaugurou a Praça Simão Sessim, no Novo Horizonte, na última sexta-feira (20), mesmo dia em que abriu o Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI). “Quando chegamos aqui, no início do ano, tudo estava muito abandonado. Entramos com a infraestrutura, conseguimos terminar a obra do ILPI e entregamos aos moradores esse espaço com quadra, academia da terceira idade e parquinho para as crianças se divertirem e se tornar um ambiente familiar”, disse o prefeito Renato Cozzolino, que adiantou a próxima obra na região: “o próximo passo será a construção da futura creche do Novo Horizonte”.

A primeira-dama, Lara Torres, que abraçou o projeto para inaugurar a praça com o ILPI comentou sobre o espaço. “Nós não poderíamos inaugurar o abrigo dos idosos sem arrumar essa praça. Aqui era um brejo, um terreno abandonado. Os moradores sempre reclamavam que não tinha nada aqui, mas agora temos um espaço lindo e iluminado”, comemorou.

Na ocasião, o secretário de Governo, Vinícius Cozzolino, ressaltou a homenagem ao político Simão Sessim, que morreu na última semana, vítima da Covid-19, e empresta agora seu nome à praça. “O que dizer de uma figura pública que foi deputado federal por dez mandatos consecutivos? Nosso objetivo foi reforçar o trabalho do Simão Sessim, muito reconhecido pelo povo em nossa cidade vizinha, Nilópolis”. O filho do ex-deputado compareceu à homenagem ao lado do neto de Simão, Saulo. “Ficamos muito honrados. Meu avô doou sua vida trabalhando pela população fluminense e tinha um carinho muito grande por Magé. Nesse momento em que ele não está mais conosco, é muito bom nos sentirmos abraçados e ver essa homenagem”.