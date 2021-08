Matheus Vidal atravessou fita de 1km a 832m de altitude. - Divulgação.

Publicado 24/08/2021 15:11

Magé - Depois de seis dias levando fitas, suprimentos e barracas nas montanhas de Magé, o recorde nacional de highline foi quebrado. Matheus Vidal, atleta e artista circense, atravessou a fita de 1 km sem cair, em surpreendentes 48 minutos, na primeira tentativa. Este feito superou a marca de 750 m, registrada em 2018. O desafio de montar os equipamentos a uma altitude de 832 m, percorrendo um circuito na mata fechada entre os morros do Brejo e Dois Irmãos, contou com a ajuda de dezenas de atletas e moradores locais.



“Eu estava em cima de uma fita de 2,5 cm de largura, tenho que estar presente e sentir o momento sem pensar em muita coisa. A montagem foi muito difícil, o cordelete (uma das três cordas passadas de um lado para o outro) agarrou na copa das árvores, muito altas e o drone teve interferência da torre (de transmissão de sinais). Começamos a montagem na terça e terminando na sexta, às 9 da noite, mas são esses desafios que tornaram o feito ainda mais incrível”, comemora o recordista nacional, Vidal, mais conhecido como O Mago do Equilíbrio.



O recorde foi batido durante o projeto ‘Magé nas Alturas’, um circuito de highline, promovido com apoio da Prefeitura, em conjunto com uma edição especial do Arte na Praça. Durante o evento, transmitido ao vivo pelos canais oficiais do governo municipal no Facebook e YouTube, quem esteve na praça também pode acompanhar shows, DJs, oficiais de slackline, parkour e circo, muitos stands de artesanato, além de aula de zumba e desfiles das crianças.



“De forma inédita trouxemos um evento deste porte para nosso município. As pessoas que subiram a trilha, com certeza se encantaram com o visual que tem nossa querida Magé. Estou feliz que vamos levar o nome do nosso município para todo país através do esporte. Highline é esporte, mas também é arte, é circo. O Estado do Rio não tem nenhuma escola de circo aberta, por isso vamos abrir uma aqui em Magé. Não podemos deixar essa oportunidade passar,” adianta o prefeito Renato Cozzolino.

Matheus Vidal quebra recorde nacional de highline em Magé. Divulgação.