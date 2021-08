CRAS de Magé retomam atividades dos Serviços de Convivência. - Divulgação.

CRAS de Magé retomam atividades dos Serviços de Convivência.

Publicado 25/08/2021 15:04

Magé - Música e ginástica estão entre as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS - Centros de Referência Assistência Social da Prefeitura de Magé, oferecidos gratuitamente à população.



Dona Julia Borges de 82 anos afirmou que “esse período parado foi muito ruim, porque em casa [nas atividades remotas] a gente não consegue fazer sozinha. Eu tentava, mas não conseguia. Ainda bem porque é questão de saúde também”.



O retorno acontece após um ano e meio de atividades remotas, conforme explica Carla Lobo, coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.



“O retorno tem acontecido de forma gradativa com a redução dos grupos e em mais horários, respeitando sempre os protocolos de segurança como distanciamento, uso de máscara e álcool gel”, detalhou Carla.



Segundo a coordenadora do CRAS Suruí, Débora Martins, a população que frequenta e participa das atividades foi consultada e unânime sobre o desejo de retorno. “Eles sentiam falta, porque a atividade remota não tem aquele contato para compartilhar histórias, saber como o outro está, um acolhimento coletivo que faz falta”, explica.



Para a Dona Carminha, a ginástica trouxe de volta a alegria de viver e autoestima. “Eu senti muita falta. Fiquei sedentária e agora estou muito feliz por voltar a fazer exercício novamente. Isso faz muito bem para nossa saúde, para nossa vida. E sozinha não podemos fazer, tem que ter um acompanhamento”, conta.



O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferece atividades diversas: música, ginástica, dança, entre outras iniciativas, conforme a unidade, para crianças, adolescentes, adultos e idosos. A população de todos os distritos podem buscar no CRAS mais próximo às informações para se cadastrar e participar das atividades gratuitas. O funcionamento é de segunda a sexta das 9h às 17h.

Confira os endereços:



1° Distrito

Centro de Referência de Assistência Social Magé I

Rua Pio XII, 35 – Centro – CEP: 25.901-550.

(21) 2633-3369



Centro de Referência de Assistência Social Magé II

Av. Sebastião R. de Souza, 144 – Barbuda



2° Distrito

Centro de Referência de Assistência Social Santo Aleixo I

Av. Othon Linch Bezerra de Melo, s/nº – Santo Aleixo

(21) 3632-1002



4° Distrito

Centro de Referência de Assistência Social Suruí I

Rua Capitão José de Paula, 329 – Centro – Suruí

(21) 3632-2063



5° Distrito

Centro de Referência de Assistência Social Guia de Pacobaíba I

Estrada Real de Mauá, 44 – Figueira

(21) 2631-8619



6° Distrito

Centro de Referência de Assistência Social Vila Inhomirim I

Av. Caioaba, s/nº – Centro – Piabetá

(21) 2650-9468



Centro de Referência de Assistência Social Vila Inhomirim II

Rua 1, Lotes 05 e 06, Quadra 06 – Parque Sayonara – Fragoso

(21) 2739-6356



Centro de Referência de Assistência Social Vila Inhomirim III

Rua Florianinho, 497 – Parque Caçula

(21) 2650-9664