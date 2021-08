Idosos foram recebidos pela primeira-dama Lara Torres e equipe da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. - Divulgação.

Publicado 25/08/2021 15:38

Magé - O Instituto de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI) de Magé recebeu nesta segunda-feira (23) os primeiros idosos no novo local. Cinco moradores que vieram da Casa de Passagem foram recebidos com música e acolhimento pela primeira-dama Lara Torres e equipe da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

"Espero que vocês sejam muito felizes aqui e continuem contando comigo e com nossa equipe de Assistência Social no novo lar que preparamos com muito amor e carinho para vocês", disse a primeira-dama Lara Torres.

Cada um recebeu seu kit de cuidados pessoais e conheceu a equipe técnica do equipamento que os recebeu cantando. "Temos uma equipe multidisciplinar com fisioterapia, psicólogos, assistente social, enfermeiro e técnico de enfermagem, nutricionista, além do administrativo e pessoal de cozinha e todos foram preparados para acolher e cuidar essas pessoas com muito amor, carinho e respeito", explica a secretária de Assistência Social e Direitos, Flávia Gomes.

Mais que o acolhimento humanizado, os idosos receberão incentivo da Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, com atividades na ILPI. “O esporte é uma prevenção. Então a nossa ideia é realmente fazer essa parceria com aulas de alongamento, atividades lúdicas, para que eles possam ter um ambiente gostoso e prazeroso. É envelhecer com qualidade de vida e o esporte é a melhor ferramenta para isso”, finalizou o secretário da pasta, Geilton Câmara.