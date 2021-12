Casamento comunitário: 57 casais se casam em Magé. - Divulgação.

Casamento comunitário: 57 casais se casam em Magé.Divulgação.

Publicado 20/12/2021 15:03 | Atualizado 20/12/2021 17:43

Magé - Véu, grinalda, marcha nupcial, cerimônia e festa. Nenhuma tradição ficou de fora do casamento comunitário realizado no último sábado (18/12), pela Prefeitura de Magé. Ao todo 57 casais formalizaram suas uniões, como a Sandra e o Jocemar, que namoraram quando tinham 14 anos e depois de 33 anos se reencontraram para casar.



“Estou muito emocionada. Valeu a pena esperar 33 anos para reencontrar o amor da minha vida, casarmos e vivermos juntos para o resto da vida”, comemora Sandra. Jocemar não esperava uma festa do porte que foi. “Não esperava ter um evento como esse, estamos gostando e muito felizes. Fiquei sabendo do casamento comunitário por uma assistente social conhecida, logo coloquei nosso nome e aqui estamos hoje celebrando o amor”, conta.



A cerimônia foi celebrada pela juíza titular da 2ª Vara Criminal de Itaboraí, Juliana Cardoso Monteiro de Barros, e pelo juiz titular da Vara Cível da Comarca de Magé, Regional de Inhomirim, Vitor Moreira Lima.



“É uma grande alegria, especialmente, notar uma sensação de amor e esperança no rosto dos casais. Costumo dizer que esse tipo de atividade aqui como o casamento comunitário me deixa muito feliz e me dá muito prazer dentro da carreira da magistratura”, disse a juíza Juliana Cardoso.



O casamento comunitário contou marcha nupcial, bolo, decoração e cerimônia. “Esse ano nós fizemos dois casamentos comunitários, um no sexto distrito e outro aqui em Magé, que foram um verdadeiro sucesso. Quero dizer que pra mim é gratificante demais dar a esses casais essa oportunidade de valorizar e resgatar o que é mais importante que é a sua família. Desde a entrada da documentação até a celebração que nós oferecemos a eles”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



O secretário de Governo, Vinicius Cozzolino também prestigiou o evento e falou da importância deste projeto para o município.“O direito à isenção do casamento é reconhecido por lei, mas muitas pessoas não conseguem ter acesso a isso, mas a Prefeitura com ajuda de outros órgãos consegue viabilizar esse casamento para que as pessoas alcancem de fato esse direito”, explica.



Não há idade para se casar quando se encontra o verdadeiro amor. Marluce, de 66 anos e Daniel, de 65 anos, já foram casados e decidiram dar uma nova chance ao amor. “Eu nem pensava em casar de novo, mas ganhei um novo amor e como também somos evangélicos decidimos nos casar”, conta Marluce. "Precisamos de alguém para ficar ao nosso lado, não fomos criados para vivermos só. Então procuramos reconstruir nossa vida e hoje estamos selando esse amor”, disse Daniel.



A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, garantiu que em 2022 terão mais casamentos. “No próximo ano, teremos vários casamentos comunitários, já falamos com o Dr. Vitor e ele já concordou. Quem tiver interesse, pode procurar o CRAS mais próximo de casa e sinalizar esse desejo para entrar na lista dos próximos”, finaliza.

Véu, grinalda, marcha nupcial, cerimônia e festa. Nenhuma tradição ficou de fora do casamento comunitário realizado no último sábado (18), pela Prefeitura de Magé. Divulgação/RebecaMagalhaes.

Véu, grinalda, marcha nupcial, cerimônia e festa. Nenhuma tradição ficou de fora do casamento comunitário realizado no último sábado, pela Prefeitura de Magé. Divulgação/RebecaMagalhaes.