Rodoviária de Piabetá vai receber complexo de assistência social.

23/12/2021

Magé - A Prefeitura de Magé está preparando o Complexo da Assistência Social com Polo do CadÚnico, Padaria Comunitária e a Funerária do Povo nas instalações da rodoviária de Piabetá. O objetivo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) é oferecer um atendimento mais humanizado à população de Magé.



“Estamos muito orgulhosos porque vamos entregar a população um complexo da Assistência Social. Aqui nós teremos a funerária do povo com atendimento digno e com mais conforto para a população, a padaria comunitária e o novo polo do CadÚnico, tudo modernizado, feito com muito carinho e conforto para atender melhor ainda nossa população”, conta a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



A primeira-dama da cidade, Lara Torres, esteve no local com ao lado da secretária de Assistência Social para acompanhar as obras. “Hoje vim acompanhar as obras e estamos super felizes com essa grande novidade. Será um complexo com serviços de extrema importância para as pessoas”, frisou a primeira-dama.



A proposta da SMASDH é entregar diariamente mais de 2 mil pães para população em situação de vulnerabilidade social. “Todas aquelas pessoas que precisam e são acompanhadas pelo CRAS e estão em situação de vulnerabilidade poderão passar e fazer a retirada do pão”, explica a secretária.



“A funerária já funciona porque ela é um benefício assistencial, só que agora ela estará num local melhor com mais conforto e dignidade para as pessoas que estão passando por um momento difícil. Ela funcionará de segunda a sexta e aos finais de semana em sistema de plantão”, finaliza Flávia.

