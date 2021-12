"Quando assumi o DER-RJ em 2019, Renato era deputado e insistiu muito para que fizéssemos as obras na Serra Velha. Ele batalhou muito por isso e hoje estamos tirando ela do papel", disse o secretário de Cidade do Estado do Rio de Janeiro, Uruan Cintra. - Divulgação.

Publicado 21/12/2021 18:00

Magé - As obras na Estrada da Serra Velha até o Alto da Serra de calçamento dos paralelepípedos, drenagem, contenção e iluminação começaram. Segundo o secretário de Cidade do Estado do Rio de Janeiro, Uruan Cintra, a via será toda reestruturada com luzes de LED e a obra durará 10 meses.



“Quando assumi o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) em 2019, Renato era deputado e insistiu muito para que fizéssemos as obras na Serra Velha. Ele batalhou muito por essa ela e hoje estamos tirando ela do papel”, disse o secretário.



Quem depende da Estrada da Serra Velha vive uma dura realidade com excesso de buracos e falta de iluminação num trecho de 12Km que é a principal ligação entre Petrópolis e Magé.



A população que mora no sexto distrito utiliza muito esta serra e sofremos diariamente com problemas básicos de pavimentação. Poder ver este projeto acontecendo me deixa muito feliz. Vamos receber novos recursos que serão investidos nesta serra para torná-la mais segura, iluminada e pavimentada”, conta o prefeito Renato Cozzolino.