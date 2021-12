Agentes de saúde são qualificados em primeiros socorros em Magé. - Divulgação.

Publicado 20/12/2021 18:09

Magé - Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, realizou, nesta segunda-feira (20/12), cerimônia de entrega dos certificados dos cursos de “Primeiros Socorros” a 120 agentes comunitários de Saúde (ACS) e “Depilação” a 31 moradoras da cidade. A medida visa qualificar tanto servidores municipais quanto a população em geral.



“Como o desemprego está muito grande, estamos oferecendo cursos para inserir as pessoas no mercado de trabalho. Foi o caso do curso de depilação, através do qual as moradoras da cidade consigam uma fonte de renda própria sem sair da cidade. Em relação ao curso para os ACS, a medida atende a uma determinação do prefeito (Renato Cozzolino) e do secretário de Governo (Vinicius Cozzolino) para qualificar nossos servidores municipais. Os que fizeram o curso de Primeiros Socorros serão multiplicadores do conhecimento para os colegas nas USFs e todos darem uma resposta rápida para os problemas encontrados”, explicou o secretário de Trabalho, Fernando Cozzolino informando ainda que a oferta dos cursos de qualificação vai continuar em 2022.



A coordenadora da Atenção Básica de Saúde, Cassandra Soares, também ressaltou a importância da qualificação.“A qualificação destes agentes é a certeza de melhorar ainda mais a entrega de um serviço público de qualidade a nossa população”, revelou a coordenadora das USFs de Magé.



Os diplomados ficaram muito satisfeitos com o resultado da qualificação.“Quero agradecer muito à Prefeitura e aos professores porque o curso de Primeiros Socorros foi maravilhoso e me proporcionou mais segurança e conhecimentos para dar atenção aos pacientes”, disse a agente comunitária da USF da Ponte Preta, Andreia Miranda.



“O curso foi excelente e vai me ajudar muito a ter outra qualificação na área da beleza, além de maquiagem e design de sobrancelhas que já tenho. Estou muito animada para montar um espaço com a flexibilidade de horário de atendimento, pois tenho uma filha de apenas 1 ano. Quero agradecer muito esta dedicação da Prefeitura com a gente”, revelou a jovem Quelle Moraes, 19 anos e moradora de Flexeiras.



O curso de Primeiros Socorros foi ministrado por instrutores do curso Stillus e o de Depilação pela esteticista Juliana Fidélis.