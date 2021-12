250 famílias cadastradas nos CRAS foram beneficiadas kit do Programa "Brasileiros pelo Brasil". - Divulgação/Gustavo Luzório.

250 famílias cadastradas nos CRAS foram beneficiadas kit do Programa "Brasileiros pelo Brasil".Divulgação/Gustavo Luzório.

Publicado 20/12/2021 17:05 | Atualizado 20/12/2021 17:56

Magé - Na manhã da última sexta-feira (17), 250 famílias cadastradas nos oito CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) receberam kits com cestas básicas e com legumes, frutas, ovos e manteiga. Os kits foram doados pela Fundação Banco do Brasil à Prefeitura de Magé, através do Programa "Brasileiros pelo Brasil", uma iniciativa do banco com a Agroverde e Emater.

“Essas famílias acompanhadas pelos nossos CRAS terão um natal melhor e agradecemos, em nome da Prefeitura e do prefeito Renato Cozzolino, por essa parceria com a entrega desses kits com produtos de qualidade”, agradece a secretária de Assistência Social, Flávia Gomes.

Participaram da ação a primeira-dama de Magé, Lara Torres, Cintia Maçulo da agência Magé, representando o Banco do Brasil, e do escritório local da Emater, Geni Gonçalves Medeiro Candido e Joel Silva de Araújo.