O prefeito Renato Cozzolino e a primeira-dama Lara Torres acompanharam a cantata nas escadas do Palácio Anchieta. - Divulgação/Gilson Costa Jr.

Publicado 21/12/2021 13:03 | Atualizado 21/12/2021 17:38

Magé - Nesta segunda-feira (20), as escadas do Palácio Anchieta receberam um coral de crianças mageenses que apresentaram uma Cantata de Natal, para o público presente na Praça Dr. Nilo Peçanha. A cantata foi realizada com apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para transmitir os bons votos de amor e gratidão ao povo mageense nesta época de festas.



“Essa é uma cantata de gratidão, por tudo que nosso município vem passando, por essa crise que enfrentamos da Covid e saímos vencedores. Mais um ano que Deus está nos proporcionando essa vitória, então é um evento de gratidão e para mostrar também o quanto essas crianças são talentosas e capazes de transmitir, através da música, um pouco de amor para nosso coração”, declarou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



Ao final da Cantata, o prefeito Renato Cozzolino, a primeira-dama Lara Torres e os secretários e subsecretários do governo municipal presentearam as crianças do coral com presentes de Natal e também receberam uma lembrança de cada uma delas.



“É tempo de amor, né? É tempo de amar, ser amado e dar muito amor. Então o que mais essas crianças querem hoje é isso, doar amor para a toda a população. Por isso os convidados também trouxeram os presentes para elas. Todo mundo está muito animado e é um prazer recebê-las aqui em frente a Prefeitura, estou emocionada e feliz”, disse a primeira-dama Lara Torres.