Prefeitura inaugura natal de luz em Magé. - Divulgação.

Publicado 20/12/2021 18:23 | Atualizado 20/12/2021 18:29

Magé - A inauguração do tão sonhado Natal Luz de Magé no último sábado (18) foi um verdadeiro sucesso. Milhares de pessoas lotaram as ruas de Pau Grande para registrar o espetáculo natalino montado pela Prefeitura. A mega árvore de cinco metros é o grande destaque da decoração.



“Estou muito feliz, alegre e emocionado ao mesmo tempo. Eu, que diversas vezes saí de Magé para acompanhar o Natal Luz de outros municípios. Hoje, ver isso acontecendo dentro da cidade que moro e sou prefeito é gratificante e prazeroso. São milhares de pessoas comemorando o Natal que é uma data tão importante, onde comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Enquanto eu for prefeito, faremos o Natal Luz e esse é só o primeiro. Os próximos anos serão ainda maiores e melhores”, garante o prefeito Renato Cozzolino.



O casal Francisco e Glória amou a iniciativa da Prefeitura, eles sempre visitavam outros municípios por não ter o projeto em Magé. “Nós moradores de Magé temos que prestigiar a cidade, por muito anos tivemos que sair daqui para ver um espetáculo. Isso é muito bom para o turismo local também. Está tudo muito lindo. Estamos apaixonados”, diz Francisco.



Glória conta que valeu a pena ter saído de casa. “Valeu muito a pena ter vindo pra cá, já íamos até dormir, mas aí pensei: vamos lá dar uma voltinha e ver como ficou. A gente adorou, está lindo demais.”, comemorou.



A festa não só tem iluminação, mas shows aos finais de semana para incentivar os artistas locais e uma grande praça de alimentação.



“Nós iluminamos todo o bairro de Pau Grande e estamos iluminando o restante da cidade, como Suruí, Mauá, Piedade, Praça da Prefeitura e a Praça da Limeira. Todas essas estruturas ficarão acesas todos os dias da semana não só para receber a população de Magé, mas aos turistas. Aos finais de semana promovemos shows locais favorecendo e incentivando a equipe artística do município. Montamos uma praça de alimentação, em Pau Grande, também para que elas possam se alimentar e curtir. São diversas estruturas de iluminação para que as pessoas possam tirar fotos e postar no Instagram. Tenho certeza de que a nossa cidade será reconhecida pelo país com o Natal de Luz através das redes sociais”, conta o subsecretário de Turismo, Gilson Rodrigues.

Festival Natalino está lotando a cidade de luz instalada em Pau Grande Divulgação.

Prefeito Renato Cozzolino e primeira-dama de Magé, Lara Torres acompanharam a inauguração. Divulgação.