Moema Soares é a campeã do concurso Canta Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 21/12/2021 09:34 | Atualizado 21/12/2021 17:25

Magé - Moema Soares se consagrou como a grande campeã da primeira temporada do Canta Magé, e levou para a casa o prêmio de R$ 5 mil. Com mais de 21 mil votos, a cantora de Santo Aleixo conquistou o público com o medley gospel com quatro músicas: "Consagração/ Que se abram os céus/ Quão lindo esse nome é/ Porque Ele Vive”.



“Estou muito emocionada, não sei nem explicar o que estou sentindo. Vejo que é Deus honrando aquele que honra a Ele, até porque Ele não divide a sua glória com ninguém, mas ele honra. Por isso me sinto feliz e realizada porque pude honrá-lo o tempo todo durante a competição. Estou muito feliz com essa conquista”, comemora Moema.



O Top 3 foi preenchido pela cantora Rayane Rocha que garantiu o segundo lugar cantando a “Além do Rio Azul” do Ministério Voz da Verdade e Agatha Souza em terceiro com o sucesso “Killing me softly with his song" de Charles Fox. O quarto lugar ficou com Ingrid Souza que cantou Shallow de Lady Gaga e o quinto com Joana D'arc levantando o público com o “Canto da Cidade” de Daniela Mercury.



“Estou muito feliz de ter participado e conseguido o segundo lugar até porque foi muito bem disputado, muita gente boa e maravilhosa. Me sinto muito honrada de ter chegado até aqui”, diz Rayane. Agatha conta que foi incrível participar da competição. “Foi incrível. Eu não esperava de verdade chegar até aqui e para mim é uma vitória muito grande. Agradeço a todos os envolvidos por proporcionarem isso a gente. Estou muito grata”.



O Canta Magé teve duração de três meses e recebeu 260 inscritos, 84 passaram pelas audições e 45 foram selecionados para as outras fases. O concurso transmitido através de lives no YouTube oficial da Prefeitura foi apresentado pelo secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, que atribuiu o sucesso da competição ao público de casa.



“Precisamos registrar o quanto o público de casa foi importante nesse processo. O Canta Magé se transformou na sensação do mageense graças às pessoas que de casa interagiram, assistiram e votaram. Na final, por exemplo, tivemos quase 70 mil votos pelo site da Prefeitura. Gratidão por todas as estrelas e toda a equipe que trabalhou nos bastidores e contribuiu”, declara Bruno.



O prefeito Renato Cozzolino acompanhou ao lado da primeira-dama, Lara Torres, a grande final realizada no último sábado no Magé Tênis Clube. Segundo ele, ano que vem tem mais. “Criar um evento como esse numa cidade onde o investimento era tão carente na arte, cultura e música foi uma grande vitória. Todos estão de parabéns, mas meu agradecimento em especial vai para as cinco mulheres que mostram a força feminina. Ano que vem vamos dar continuidade nesse grande projeto, vamos investir cada vez mais e fazer um para os servidores e outros para nossas crianças”, garante.



Participações especiais - o evento contou ainda com a apresentação de candidatos que participaram nas lives eliminatórias. Apresentaram-se em duplas: Isa e Lully Reis, Marcos Santos e LahBonie. Sozinhos: Bernardo Teixeira e Cirineu.

O prefeito Renato Cozzolino acompanhou ao lado da primeira-dama, Lara Torres, a grande final realizada no último sábado no Magé Tênis Clube. Divulgação/Phelipe Santos.