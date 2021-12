Polícia Militar prende ladrões de salão de beleza em Magé. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 22/12/2021 10:46 | Atualizado 22/12/2021 11:38

Magé - Policiais militares do 34°BPM prenderam nesta terça-feira (21), dois homens foram presos em flagrante no bairro Fragoso, após assaltarem um salão de beleza no bairro Fragoso, em Magé. Segundo a guarnição, após revista pessoal não foi localizada a arma utilizada no crime, porém na tentativa de fuga os acusados jogaram pela janela do carro uma mochila contendo o material roubado. Foram encontrados R$ 480, seis telefones celulares e quatro Bolsas femininas.

De acordo com os policiais, Joselito Ricardo Ferreira, de 49 anos, que estava foragido também por roubo e seu comparsa, Roger Roberto Carvalho de Oliveira, 33, possuem diversas passagens pela polícia.

Os acusados foram conduzidos à 66ª DP, onde foram autuados no artigo 157 do CP (Roubo) e permaneceram presos.