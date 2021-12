Nove pontos da cidade receberam cenários natalinos na cidade. - Divulgação.

Publicado 22/12/2021 11:34

Magé - A Prefeitura de Magé inaugurou no último sábado (18), o Natal Luz de Magé. “Um cenário nunca visto em Magé para aquecer os corações, principalmente neste momento em que as famílias estão com mais esperança de se reunirem e pela chegada de um ano melhor”, assim é o Magé Luz pelo olhar do secretário de Governo, Vinicius Cozzolino.



A cidade do Papai Noel instalada na Praça Montese, em Pau Grande, é o principal cenário da iluminação de natal criada pela Prefeitura de Magé e que tem conquistado os visitantes tanto da cidade quanto de localidades vizinhas, e também os influenciadores digitais.



Mais oito pontos de iluminação temática também foram instalados em todos os distritos, “uma oportunidade de incentivo ao turismo e geração de renda nesse momento natalino”, na análise do subsecretário de Turismo, Gilson Rodrigues.



Bruno Lourenço, secretário de Comunicação e Eventos, reforça que “a população pode curtir os cenários instagramáveis que são ótimos para as famílias tirarem boas fotos e guardarem essa lembrança. Quem está nas redes pode seguir os perfis da Prefeitura e marcar as tags #MageLuz e #magerj que vamos repostar nos canais oficiais”, disse o secretário.