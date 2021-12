Apresentação musical e exposição encerram 1° fase de oficinas artísticas de Magé. - Divulgação/ Gustavo Luzório.

Publicado 24/12/2021 11:15

Magé - As oficinas artísticas de canto e violão oferecidas pela Fundação Educacional e Cultural de Magé (FECM) a crianças, adolescentes e adultos encerraram o nível básico, nesta quinta-feira (23/12), com uma linda apresentação, na sede da entidade ligada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Também se apresentaram os alunos de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e Percussão (este curso ministrado em parceria com o Departamento de Cultura), e os trabalhos dos alunos de Desenho e Desenho Anime também foram expostos no local da apresentação musical. Foram concedidos 60 certificados aos alunos que concluíram o nível básico dos cursos.

O professor de Canto e Violão, Higor Silva, destacou a satisfação de participar do projeto das oficinas.

"É sempre uma honra lecionar e ajudar as pessoas a serem inseridas na música, que é uma atividade que nos dá disciplina. Houve pessoas que chegaram sem nenhuma experiência com instrumento e saíram satisfeitas. É muito importante esta oportunidade que a Prefeitura está oferecendo", disse o músico.

Os alunos, por sua vez, também demonstraram toda a sua satisfação com a chance e o resultado do que aprenderam.

"Em um mês aqui aprendi coisas que em casa sozinha pela internet levaria um tempo muito maior porque desta forma tenho mais dificuldade. Então sou muito grata pela oportunidade, já que pretendo seguir os estudos na música", contou a estudante Mylena Gomes, de 20 anos.

"Estou gostando muito e feliz, aprendi bastante coisa. Foi uma oportunidade única porque sempre gostei de cantar e a minha filha também", disse a professora Leandra Souza, 37, que se inscreveu no curso junto com a pequena Nycolle, 7. "Estou nervosa porque tenho vergonha de todo mundo ficar me olhando mas eu fico feliz de cantar", completou a menina.

O professor de Desenho Anime, Everton Mendes, acredita que o curso tem revelado muitos talentos.

"Tem alunos que estão aprendendo, mas outros já demonstram um futuro promissor na área. Certo dia, antes mesmo que eu explicasse o que fazer, teve um menino que já tinha feito o desenho.É uma boa surpresa para mim", declarou o professor.

A subsecretária municipal de Educação, Rita Rodrigues, ratificou a importância das oficinas.

"Estamos resgatando talentos que estavam parados em suas casas, em vários bairros da nossa cidade, até mesmo devido à pandemia. Enfim, abrimos as portas para estas pessoas através das oficinas", disse.

Inscrições - As inscrições para novas turmas das oficinas serão retomadas no dia 03 de janeiro de 2022. Além de Canto, Violão, Percussão, Libras e Desenho e Desenho Anime, são oferecidos os cursos de Teclado, Artesanato em EVA e Decoupage. As idades mínimas para as oficinas são variadas.

Para mais informações, os interessados devem comparecer à FECM, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com os seguintes documentos: RG e CPF do responsável (caso o aluno seja menor de idade), uma foto 3 X 4 e comprovante de residência. O endereço é Avenida Padre Anchieta 202, Centro de Magé.