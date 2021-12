Atendimento acontece em todos os 15 polos de vacinação do município de Magé. - Reprodução.

Atendimento acontece em todos os 15 polos de vacinação do município de Magé.Reprodução.

Publicado 27/12/2021 10:20 | Atualizado 27/12/2021 17:00

Magé - A dose de reforço da Pfizer foi antecipada novamente em Magé e, a partir desta segunda-feira (27/12), qualquer pessoa com 18 anos ou mais, que tenha tomado a segunda dose há 3 meses, já pode ir ao posto mais próximo de casa e tomar a terceira. A vacina só será aplicada em quem tiver o registro das duas doses no sistema ou o comprovante físico que as duas primeiras foram aplicadas em Magé. A prefeitura adianta que não haverá atendimento na Super Tenda a partir do dia 30/12, retornando 2/01/2022.

“A dose de reforço é sempre de laboratório diferente. A terceira dose da Pfizer será aplicada em quem tomou a segunda dose da Astrazeneca e Coronavac. As vacinas no Centro de Imunização serão aplicadas até às 16h, na Super Tenda até às 20h e nas USFs até às 14h” conta o coordenador de imunização, Henrique Moreira.

Locais de vacinação:

Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá);

Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital de Magé)

USF Barbuda (Rua Dona Joaninha, s/nº)

USF Andorinhas (Rua Waldemar Colombo Garcia)

USF Jardim Esmeralda (Rua do Sapotizeiro, s/nº)

USF Cachoeirinha (Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150)

USF Partido (Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí)

USF Praia do Anil (Rua Roberto Silveira, s/nº)

USF Ypiranga (Estrada Real de Mauá, s/nº)

USF Buraco da Onça ( Avenida Roberto Silveira, 560)

USF Guarani I (Rua Janete, 08 – Piabetá)

USF Maurimárcia –(Rua do Canal, s/nº)

USF Pau Grande (Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº)

USF Jardim Nazareno (Alameda Luizinha, 178)

USF Serrana I (Rua do Sapateiro, s/nº).