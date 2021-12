Unidade de Acolhimento Futuro Feliz de Magé celebra ano com festa de natal para as crianças. - Divulgação.

Unidade de Acolhimento Futuro Feliz de Magé celebra ano com festa de natal para as crianças.Divulgação.

Publicado 27/12/2021 14:04 | Atualizado 27/12/2021 17:09

Magé - Na última quinta-feira (23/12), a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou uma festa para celebrar o Natal para as crianças da Unidade de Acolhimento Futuro Feliz da cidade e encerrar o ano que foi marcado com a reestruturação da instituição.



“É muito gratificante para nossa gestão saber que estamos dando dignidade, amor e uma condição de vida melhor para nossas crianças da nossa Unidade de Acolhimento Futuro Feliz. Nós pegamos uma instituição totalmente abandonada, com muitos problemas tanto estruturais quanto administrativos e conseguimos resolver para estar funcionando de uma forma para que essas crianças tenham o mínimo necessário para se desenvolver e ter um futuro feliz”, explicou Flávia Gomes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.



Além da reformulação estrutural e administrativa do Futuro Feliz, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos criou o ApadrinhAmor, programa de amparo afetivo e financeiro às crianças da unidade.



“Começamos o ano com esse projeto do ApadrinhAmor, conseguindo vários padrinhos que estão contribuindo com essas crianças, dando a elas carinho e afeto, ajudando financeiramente, patrocinando festas maravilhosas como essa e trazendo a eles tudo que uma criança realmente precisa. Terminamos o ano com um saldo muito positivo e temos certeza que 2022 será melhor ainda”, completou a secretária.



A festa foi realizada em parceria com a casa de festas infantis Animação Kids, que disponibilizou o espaço e os brinquedos para a diversão da criançada. A celebração contou com a presença da primeira-dama Lara Torres, que participou da entrega dos presentes ao lado do Papai Noel.



“As crianças do Futuro Feliz são meus xodós. É a primeira vez, o primeiro ano que elas estão tendo a oportunidade de ter uma festa como essa. Elas estão radiantes e muito felizes, e me orgulha fazer parte de um governo que pode proporcionar uma festa com tanto amor para eles. Agradeço também as parcerias que ajudaram a realizar isso”, disse a primeira-dama.

A celebração contou com a presença da primeira-dama Lara Torres, que participou da entrega dos presentes ao lado do Papai Noel. Divulgação.