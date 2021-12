Matrícula 2022 de Magé tem novas etapas em janeiro. - Divulgação.

Matrícula 2022 de Magé tem novas etapas em janeiro.Divulgação.

Publicado 28/12/2021 12:03 | Atualizado 29/12/2021 11:33

Magé - O período de matrículas para o ano letivo 2022 já está aberto nas escolas e creches da rede de ensino municipal de Magé. O período de remanejamento para alunos do 1º ao 9° ano, vai do dia 3/1/2022 ao dia 07/02/2022. No dia 10 de janeiro começa a etapa para novas matrículas que serão através do site oficial, ou diretamente nas Unidades Escolares onde houver vagas disponíveis.



Para matrícula é necessário levar certidão de nascimento, RG e CPF (quando possuir), comprovante de residência ou declaração da associação de moradores, 2 fotos 3×4, cartão de vacina em dia, identidade e CPF do responsável legal, número de telefone para contato, endereço de e-mail, histórico escolar ou declaração atualizada.



Será de competência da unidade de ensino providenciar a lista dos alunos que serão remanejados e o responsável deve entregar os documentos necessários para efetivação da matrícula.

Para a matrícula no Programa de Educação de Jovens e Adultos, é obrigatório ter a idade mínima de 15 anos completos até o primeiro dia letivo de cada semestre. A matrícula deve ser feita pelo responsável legal, caso o aluno seja menor de 18 anos e/ou não emancipado.



Calendário



(4/12- 17/12) – renovação de matrícula



II- Matrícula de alunos remanejados



(20/12 – 22/12) – Creche e Pré Escolar



(03/1/2022 – 7/01/2022) – 1º ao 9º ano



III- Matrículas novas (10/01/2022 – 21/01/2022).