Palácio Anchieta/Prefeitura Municipal de Magé. - Reprodução.

Palácio Anchieta/Prefeitura Municipal de Magé.Reprodução.

Publicado 24/01/2022 14:00 | Atualizado 24/01/2022 14:52

Magé - Após dez anos da abertura do concurso, a Prefeitura de Magé, realizou a chamada de aprovados. No dia 29 de dezembro, a administração municipal divulgou o edital de convocação para entrega de documentação no Boletim Informativo Oficial (BIO). Após a etapa da entrega dos documentos, os profissionais da educação aprovados no concurso devem comparecer, a partir da próxima terça-feira (25), na Secretaria de Educação e Cultura para posse referente ao concurso de 22/05/2012. A SMEC fica na Avenida Padre Anchieta, no prédio do CEDERJ.

“Estamos de portas abertas para receber os novos servidores. É um direito que eles têm de tomar posse,” disse o prefeito Renato Cozzolino.

Com 2.354 vagas oferecidas no início, o concurso público teve provas aplicadas em março de 2012. As vagas estavam distribuídas em vários cargos de nível fundamental, técnico, médio e superior, com carga horária de 20 a 40 horas semanais e salários variando de R$ 675 a R$ 2.700. Foram convocados diversos profissionais, dentre eles merendeira, porteiro, guarda ambiental, professor e terapeuta ocupacional.

O cronograma está disponível através do link convocação

Os demais candidatados deverão comparecer para posse no Palácio Anchieta, no horário de 10h às 16h no período de 27 a 31 de janeiro 2022.

Todos deverão levar documento de identificação original com foto.