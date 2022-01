Magé Futsal tem seis novos reforços para temporada de 2022. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 24/01/2022 15:02

Magé - O campeão Carioca de 2021, Magé Futsal, voltará aos treinos no dia 2/2 com novidades. Na parte defensiva, os reforços foram o goleiro Rubão, que estava no Vasco até a última temporada, assim como o fixo Ryan. A dupla de alas do Olaria, Tuca e Leléo também vestirão laranja. O pivô Luan, do Grajaú e Bill, que estava jogando Fut-7 pelo Guarani, fecham a lista dos seis novos reforços.

“Esta temporada vai ser longa, vamos disputar o Carioca, Carioca de Ligas e o torneio Rio-São Paulo-Minas, precisamos de um elenco grande e qualificado. A maioria dos atletas que trouxemos nos deu muito trabalho jogando contra a gente no ano passado. A expectativa pra esse ano é maior ainda, a primeira temporada é sempre mais complicada por ser a estreia, e mesmo assim vencemos. Em 2022 queremos objetivos ainda maiores”, conta o Secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara