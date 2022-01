Polícia Civil estoura local de desmanche de carros furtados de Magé. - Divulgação/PCRJ.

Polícia Civil estoura local de desmanche de carros furtados de Magé.Divulgação/PCRJ.

Publicado 25/01/2022 11:00 | Atualizado 25/01/2022 12:51

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá), realizaram, nesta segunda-feira (24/01), uma operação para estourar um desmanche de carros furtados na Baixada Fluminense. O imóvel, localizado no Barro Branco, em Duque de Caxias, foi identificado pelo Setor de Inteligência da unidade, que monitorou a rota de fuga de veículos que eram furtados em Piabetá, no município de Magé.



Segundo o Delegado de Polícia Angelo Lages, titular da 66ª DP, Marcio dos Santos Cordovil, de 50 anos, conhecido como ‘Gordo’ é o Chefe da quadrilha e está foragido desde 18 de junho de 2021 quando foi expedido um mandado de prisão pela justiça. O desmanche fica em uma área conflagrada pela presença do tráfico de drogas. Ainda de acordo com o delegado, após constatação visual de que, no interior do imóvel, havia um veículo furtado, os policiais entraram no local e apreenderam pelo menos três carros, além de farta quantidade de peças e motores de automóveis.



Foi realizada perícia criminal e o material apreendido encaminhado para a 66ª DP, onde está sendo realizado trabalho de identificação de origem. No imóvel não foi encontrado nenhum integrante da quadrilha. As investigações seguem para identificar e prender todos os envolvidos.

Segundo a polícia, Marcio dos Santos Cordovil, conhecido como ‘Gordo’ é o Chefe da quadrilha e está foragido. Divulgação/PCRJ.