Magé recebe 1500 doses infantis para Covid-19. - Reprodução.

Publicado 25/01/2022 13:11 | Atualizado 25/01/2022 14:40

Magé - Nesta segunda-feira (24) chegaram mais 1500 doses de vacina Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos na cidade de Magé. A vacinação para as outras faixas etárias continuam nos 15 polos espalhados pelos distritos. Tomar a dose do imunizante contra a Covid-19 tem feito a diferença para a ocorrência de novos casos na cidade, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.



“Manter os hábitos constantes de prevenção ao coronavírus como temos indicado desde o início da pandemia, além de comparecer aos polos de vacinação, tomar todas as doses indicadas e levar os filhos faz toda a diferença”, analisa a secretária de Saúde, Larissa Storte.



Vinte e dois dos 30 leitos de Covid-19 de Magé estão ocupados. Os pacientes não apresentam sintomas graves, os não-vacinados são os que correm mais risco. A porcentagem de vacinação com as duas doses no município é de 71,69%, mas a taxa de incidência da doença vem crescendo.



Segundo o informe epidemiológico da 2ª semana de 2022, é possível ver que doença abrandou com a vacinação e o número de óbitos diminuiu drasticamente. Em Magé, nesta última semana, a taxa de incidência teve um aumento com mais de 100 novos casos por dia, segundo os dados da Vigilância Epidemiológica Municipal.