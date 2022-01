Procon Magé se reúne com distribuidora do Serasa para discutir abusos praticados por estabelecimentos. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Magé - O Procon Magé se reuniu na última semana com representantes da empresa Consult Center, uma distribuidora do Serasa Experian que atua na cidade realizando cobranças de débitos especialmente de escolas particulares. O objetivo da reunião foi estabelecer quais as modalidades de cobrança são permitidas por lei e quais abusos não podem ser praticados pelos estabelecimentos comerciais.



“Tratamos de diversos assuntos com a empresa, especificamente sobre os abusos que não podem ser praticados pelos estabelecimentos, como reter documentos, impedir o aluno inadimplente de fazer provas, realizar transferências ou quaisquer penalidades pedagógicas contra o aluno”, detalha a coordenadora do Procon Magé, Renata Meirelles.



O órgão convidou a empresa a participar do próximo mutirão de renegociação de dívidas da cidade. “Estamos preparando um feirão para que as pessoas consigam quitar seus débitos através de uma negociação com a própria empresa. Fizemos o convite e a Consult Center se comprometeu em ajudar os mageenses participando do evento. Em breve, divulgaremos a data e o local”, disse Renata.