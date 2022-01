Magé

Magé Futsal tem seis novos reforços para temporada de 2022

Na defesa, chega Rubão e Ryan que estavam no Vasco até a última temporada, a dupla de alas do Olaria, Tuca e Leléo, o pivô Luan, do Grajaú e Bill, ex Guarani, fecham a lista dos seis novos reforços.

Publicado há 1 dia