Concursados tomam posse na Secretaria de Educação de Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 26/01/2022 13:26 | Atualizado 26/01/2022 16:40

Magé - Cerca de 200 professores II (que lecionam da Educação Infantil ao primeiro segmento do Ensino Fundamental) aprovados no concurso público geral da Prefeitura de 2012 tomaram posse nesta terça-feira (25), na Secretaria de Educação e Cultura de Magé. Casos de Wallace Oliveira, de 31 anos, sua mãe Marta Oliveira, 50, e Glaucia Araújo, 43, alfabetizadora do jovem professor. Todos já têm experiência anterior de trabalhar na rede pública municipal como contratados através de processo seletivo.

“Foram 10 anos esperando este momento. Estou muito feliz, muito ansioso de entrar agora como professor efetivado. É a maior alegria também tomar posse com a professora que me alfabetizou e fez parte da minha história”, contou Wallace.

A emoção também foi compartilhada por Marta e Glaucia.“A emoção é dupla porque ele é meu filho (Wallace) e transformando o contrato agora em efetivação”, disse Marta.

“O meu sentimento é de gratidão. A felicidade explode no coração saber que estou aqui com um ex-aluno e agora colega de trabalho. Verdadeiramente faço parte da história dele”, completou Glaucia.

O prefeito Renato Cozzolino destacou a convocação como uma atitude justa. “É um momento de alegria, de felicidade de proporcionar a admissão destas pessoas que fizeram o concurso há 10 anos e hoje estão tendo esta oportunidade de serem chamadas. Hoje é um dia de justiça. Elas fizeram o concurso, passaram e tinham que trabalhar”, argumentou o prefeito.

Já o secretário municipal de Governo e Fazenda, Vinicius Cozzolino, ressaltou a medida como parte da política pública de valorização do servidor. “Estes servidores entram para a administração pública numa circunstância que eles sabem que serão valorizados, como salário em dia, 13º na conta. E é com satisfação que a gente elabora o orçamento público e governa com o servidor e os serviços públicos como prioridade”, disse Vinicius.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, informou que os concursados chegam em boa hora para reforçar o quadro, num cenário de novos investimentos na rede municipal. “A rede está se expandindo muito e temos a meta de construir 22 unidades ainda este ano. E, com a expansão da rede, a gente precisa de profissionais. Então que os convocados sejam muito bem-vindos para construir uma educação de Magé cada vez melhor, de qualidade”, explicou Sandra.

O secretário municipal de Administração, Jocelino Cabral, lembrou ainda que a convocação vai contribuir para o fortalecimento da Previdência. “Um ponto importante de trazer mais servidores e reforçar o funcionalismo é a questão da Previdência Municipal. Temos uma defasagem grande da Previdência, estes servidores vão contribuir para o regime próprio e isto é garantia futura de aposentadoria para todos”, disse Jocelino.

Todos os convocados – Foram convocados para tomar posse, até a próxima segunda-feira (31), no concurso público geral realizado em 2012 um total de 1.032 profissionais classificados para as Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, Meio Ambiente, Infraestrutura, Saúde e Educação e Cultura, sendo a grande maioria desta última, com cerca de 750 novos funcionários, entre professores, merendeiras, inspetores de alunos e porteiros. Os demais profissionais convocados foram engenheiros, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, entre outros.