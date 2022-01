Distrito Guia de Pacobaíba ganha feira de artesanato e gastronomia em Magé. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Distrito Guia de Pacobaíba ganha feira de artesanato e gastronomia em Magé.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 26/01/2022 17:26

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Fundação Educacional e Cultural de Magé (FECM), abriu uma nova Feira de Economia Criativa na Praia de Anil, em Mauá, em frente ao Poliesportivo Edson Alves, no Distrito Guia da Pacobaíba. No local, é possível apreciar e adquirir lindas peças de vários tipos de artesanato (crochê, tecido, bijuterias, entre outras técnicas), além de produtos de gastronomia, distribuídos em 25 barracas, às sextas e sábados, das 16h às 20h.



A Feira de Economia Criativa de Mauá é a segunda implantada pela Fundação Educacional e Cultural na cidade, na atual gestão municipal. A primeira foi aberta em maio do ano passado, em Piabetá, e funciona também às sextas e sábados, porém das 8h às 17h, na Praça 7 de setembro, com o mesmo número de barracas. A Prefeitura ainda coordena a tradicional Feira no Calçadão de Magé, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



De acordo com a presidente da FECM e secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, o órgão atende atualmente cerca de 80 artesãos distribuídos nas três feiras de Magé.

“Estamos viabilizando todos os meios para atender às necessidades da categoria assim como propiciar lazer à população”, disse a secretária informando ainda que a FECM vai realizar novos cadastros de artesãos a partir de março.