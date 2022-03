Magé renova a concessão de cartões do Passe Universitário. - Divulgação/Eduado Campos.

21/03/2022

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Governo, realizou neste sábado (19/03), cerimônia de entrega de documentos pelos estudantes de instituições públicas e particulares para a renovação da inscrição no programa Passe Livre Universitário 2022, que concede o cartão Riocard/Bilhete Único para ida e volta às aulas fora do município. A concessão do benefício foi retomada pelo atual governo no segundo semestre de 2021 e ampliada para atender até 700 moradores de Magé que cursam o ensino superior em outras cidades da Baixada Fluminense, além de Rio e Niterói.

O secretário municipal de Governo e Fazenda, Vinicius Cozzolino, ressaltou a importância da medida como mais uma ação de política socioeconômica da atual gestão.

“O nosso governo tem tentado desenvolver economicamente o nosso município com a busca de empresas, e a gente vai precisar de mão de obra qualificada aqui dentro. É por isso que a Secretaria de Governo, junto com a Coordenadoria de Juventude, tem tomado os cuidados necessários para programar no orçamento e separar os recursos a fim de que os estudantes consigam ter este benefício garantido”, disse o secretário.

O coordenador do programa, Samuel Estevão, também destacou a sensibilidade da administração municipal de continuar e ampliar o programa.

“O atual governo retomou o programa no ano passado para atender até 500 estudantes e este ano temos a ampliação para até 700. Este é um grande avanço na cidade. Não atendemos, infelizmente, a todos os universitários que moram aqui e estudam foramascom certeza estando atingindo os universitários que mais precisam”, disse Estevão que também é o responsável pela Coordenadoria de Juventude, órgão ligado à Secretaria Municipal de Governo.

Wallace Pontes, de 23 anos, que se forma este ano em Direito na Unisuam, retrata o perfil dos estudantes beneficiados.

“Foi essencial eu entrar no programa porque eu gastava cerca deR$ 300mensais. E como eu já pago a faculdade, não conseguiria continuar o curso se não fosse o passe para garantir esta oportunidade de realizar meu sonho. Quero agradecer à Prefeitura por ter ajudado tanto gente como eu com o Passe Livre”, disse o morador de Piabetá.

A Coordenadoria de Juventude funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no novo espaço recém-inaugurado Governo Mais Amor Por Você, no terminal rodoviário de Piabetá.