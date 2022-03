Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Magé devem fazer a prova de vida. - Reprodução.

Publicado 21/03/2022 20:54

Magé - O Instituto de Previdência do Município de Magé informou na tarde desta segunda (21/03) que os aposentados e pensionistas que recebem o benefício através do governo municipal precisam comparecer ao Departamento de Previdência da Prefeitura no mês de seu aniversário para realizar o recadastramento e a prova de vida anual. A não realização da prova de vida pode ocasionar o bloqueio dos proventos.

Para fazer o recadastramento e prova de vida, é necessário apresentar um documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Presidente Castelo Branco, 130, Centro, Magé.