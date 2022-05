Publicado 30/05/2022 21:30

Magé - No dia 9 de junho, Magé completa 457 anos de muita história e a festa será celebrada entre dos dias 8 e 11 de junho com uma programação diversificada. E para fomentar o comércio local, a Prefeitura disponibilizará gratuitamente um espaço para 200 vendedores ambulantes mageenses. As inscrições serão realizadas nesta quarta e quinta-feira (01 e 02/06) na Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, das 9h às 17h.



Para realizar a inscrição os requisitos necessários são: cadastro de Pessoa Física ou MEI, ser morador de Magé e já atuar como vendedor ambulante. Devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. As 200 barracas deverão medir até 4m² cada uma, e caso exceda o número de 200 inscritos será realizado um sorteio para definição das vagas na sexta-feira (03/06).