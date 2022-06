Escolas municipais recebem ação de saúde bucal em Magé. - Divulgação/Lucas Santos.

Escolas municipais recebem ação de saúde bucal em Magé.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 31/05/2022 14:00 | Atualizado 31/05/2022 18:49

Magé - O Programa de Saúde Bucal de Magé, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura e apoio da Unidade Básica de Saúde (UBS) Guarani I, iniciou nas escolas municipais o Projeto Educativo de Saúde Bucal, que tem o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância do cuidado com os dentes e da higiene bucal.



“Estamos aqui ensinando para as crianças as técnicas de escovação, aplicação de flúor, trazendo kits e atividades dinâmicas para elas. Estamos com esse projeto para poder trazer essa conscientização para as crianças e até mesmo para os pais dos alunos a importância da saúde bucal para estar evitando doenças como a cárie”, explicou a coordenadora de Saúde Bucal, Camila Rodrigues.



A ação contou com uma dinâmica para que as crianças soubessem definir o que é saudável ou não para os dentes, ensinando a maneira certa de realizar a escovação e o uso do fio dental. Após as atividades, a equipe de Saúde Bucal realizou a aplicação de flúor para eliminação de bactérias.



“É bom estar trazendo esse projeto para trabalharmos junto com os alunos. Muitos já trazem essa escovação de casa, mas aqui passaram junto com o dentista fazendo a escovação correta, tendo a prática. Estão levando kits para a casa para que possam continuar em casa esse cuidado com a higiene bucal”, finalizou Tatiane Pires, diretora da Escola Municipal Geralda Alves, em Piabetá.