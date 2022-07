Mais de 10 mil refeições serão entregues por mês. - Divulgação/Luis Alvarenga.

Publicado 06/07/2022 13:39 | Atualizado 06/07/2022 19:02

Magé - O café do trabalhador que passa pela rodoviária de Piabetá vai estar garantido de segunda a sexta-feira a partir desta quinta (7). A Prefeitura de Magé aderiu ao “Café do Trabalhador”, projeto do Governo do Estado, que oferece logo nas primeiras horas do dia, um café, pão e uma fruta, por R$0,50. A meta da Prefeitura é alcançar mais de 10 mil refeições por mês.

O objetivo do projeto é promover assistência alimentar a trabalhadores, estudantes, idosos e a população em situação de vulnerabilidade que utilizam os terminais e estações de transporte coletivo de grande circulação para realizar longos percursos até o seu destino.

“Sabemos que muitas pessoas se deslocam de Magé para o Rio de Janeiro trabalhar. O Café do trabalhador é um projeto excelente do governo do Estado que chega para garantir a segurança alimentar de pessoas que saem muito cedo de casa e por muitas vezes não conseguem tomar seu café. A refeição começa a ser servida a partir das 4h30, os 500 primeiros vão garantir o café, o pão e a fruta que vem no kit”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.