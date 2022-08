Magé realiza a semana da pessoa com deficiência. - Divulgação.

Magé realiza a semana da pessoa com deficiência.Divulgação.

Publicado 23/08/2022 11:07 | Atualizado 23/08/2022 20:09

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura em parceria com as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde, abriu nesta segunda-feira (22/08) a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, na Cooperativa de Pau Grande. O evento segue até sexta-feira (26), com várias atividades que visam principalmente à formação continuada dos profissionais da rede pública municipal de ensino.



“Por entender que nossos alunos com deficiência precisam e merecem uma educação de qualidade e professores conhecedores daquilo que fazem, aproveitamos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência para colocar à disposição este tipo de contribuição e apoio aos nossos profissionais e à sociedade como um todo”, disse a secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



A coordenadora de Educação Especial e Inclusiva do Departamento de Ensino da Secretaria, Keith Carvalho, ratificou a importância do evento.



“É com grande satisfação que estamos realizando este evento, que tem como objetivo aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e de inclusão dos alunos do nosso município”, disse a coordenadora.



O palestrante Caio Sousa elogiou a iniciativa da Prefeitura de Magé.“É muito importante que a gente trabalhe e fale do tema e de todos os instrumentos necessários para garantir a efetiva educação inclusiva para os educandos com deficiência, altas habilidades e autismo. Quanto mais a gente conseguir dar atenção, melhor a inclusão. Parabéns a Magé pela elaboração e realização do evento”, revelou o advogado, membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ e coordenador da Educação Especial da Secretaria Estadual de Educação.



A coordenadora da Saúde Mental (representando a secretária de Saúde Larissa Storte), Michele Medeiros, e a secretária municipal de Assistência Social de Direitos Humanos, Flávia Gomes, também participaram da abertura do evento, que tem tradução simultânea com intérpretes de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e apresentações culturais de estudantes com deficiência e da Orquestra Sublime regida pelo maestro Theodoro.



A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é uma campanha anual, que acontece desde 1963 por iniciativa da Federação Nacional das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e ratificada pela Lei 13.585, sancionada em 2017.