Campanha será realizada junto aos agricultores, a partir da próxima segunda (05).Divulgação.

Publicado 02/09/2022 15:00

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável, realiza a edição 2022 da Campanha de Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos junto aos produtores rurais da cidade, da próxima segunda-feira (05) até 29 de setembro. As embalagens poderão ser depositadas em bigbags (sacos de ráfia destinados a grandes volumes de carga) em quatro pontos, a maioria no distrito agrícola do Rio do Ouro.



A campanha tem a parceria da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio (Emater) e da Associação dos Revendedores de Agrotóxicos da Região Serrana Fluminense (Arasef).



“Apesar de ser lei devolver as embalagens vazias nas lojas que vendem o produto, fazemos recolhimento para evitar com que qualquer resíduo possa contaminar o lençol freático, os rios e lagoas”, explicou o secretário de Agricultura, Luis Gustavo Ramos informando ainda que as embalagens recolhidas irão para Arasef, com sede em Nova Friburgo, para o descarte correto.



Ainda segundo o secretário, ao entregar a embalagem, o agricultor assina um comprovante de devolução, no qual vai preencher ainda dados específicos, como nome, propriedade, estabelecimento onde adquiriu o produto, além de tipo e quantidade de embalagens entregues.



“Se recicladas de forma errônea, as embalagens podem ser transformadas em mamadeiras, utensílios domésticos e ainda conterem moléculas contaminantes”, completou Luis Gustavo.



As embalagens poderão ser depositadas nos seguintes pontos: Centro de Produção e Propagação de Mudas e Sementes Melhorados (Cepam – antigo Cepta), na Cachoeira Grande; Associação dos Produtores Rurais da Vala Preta; Associação dos Produtores Rurais de Pau Grande e no Sítio do Oscar, em Conceição de Suruí.



Palestra - No dia do encerramento da campanha, dia 29 de setembro, a Secretaria de Agricultura Sustentável vai promover uma palestra para os produtores rurais do município sobre o uso correto dos defensivos agrícolas, que será proferida por um engenheiro agrônomo convidado. O evento será às 14h, no Cepam, em Cachoeira Grande.