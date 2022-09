Publicado 07/09/2022 10:00

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, realiza, no dia 16 de setembro, a palestra gratuita “Atendimento ao Contribuinte”, que será proferida pelo coach Raul Assaf. Os interessados, no entanto, devem correr porque as vagas são limitadas (80 no total).



“A palestra tem como objetivo principal orientarmos servidores e público em geral a lidarem com os clientes/contribuintes de maneira assertiva e atenciosa”, disse o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino.



As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta (09), presencialmente na Casa do Empreendedor (Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo WhatsApp da Secretaria (21) 96962-8462. A palestra será realizada na Faetec Magé (Rua João Valério, s/nº, Centro), às 13h. O evento tem a parceria do CEO da rede de drogarias Conceito, André Soares.



Perfil – O palestrante é consultor, treinador e mentor nas áreas de vendas, marketing, gestão estratégica e negócios, com foco no atendimento ao cliente, alta performance, formação de líderes e equipes de alto desempenho. Raul Assef tem experiência com empresas nacionais e internacionais, no Brasil e no exterior, entre elas Mercedes Benz, Honda, Bradesco, Vivo, entre outras.