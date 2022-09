Magé cadastra artesãos para Carteira Nacional. - Divulgação.

Magé cadastra artesãos para Carteira Nacional.Divulgação.

Publicado 22/09/2022 12:13

Magé - A Prefeitura de Magé já está cadastrando artesãos mageenses para a emissão da Carteira Nacional do Artesão, certificação da profissão que é válida em todo o território brasileiro. A iniciativa é uma cooperação técnica entre o governo municipal com a Secretaria de Estado de Turismo. Cerca de 80 artesãos foram cadastrados pela Subsecretaria de Turismo de Magé.

“A carteira nacional garante ao artesão a oportunidade de capacitação como o curso técnico em artesanato certificado pelo MEC e também cursos de extensão, que instruem o profissional a valorizar seu produto de forma correta. Esse cadastramento é a primeira curadoria que fizemos em parceria com Estado, no qual nossa equipe também foi capacitada, onde incluímos os dados dos artesãos no sistema para a emissão da carteirinha”, explica a diretora de Turismo de Magé, Taiane Paniçollo.

A ação contou ainda com uma palestra promovida pela SETUR, que explicou que além de ser um direito do artesão, o documento oferece benefícios como linhas de crédito e participação em feiras estaduais e nacionais. “Essa iniciativa traz mais visibilidade para o artesão, além de acesso a equipamentos oferecidos pela SETUR, direcionando esses profissionais, como a Loja Itinerante. É muito importante que eles entendam a força da classe, que fazem parte da retomada econômica do estado”, enfatiza Marcel Vasconcelos, coordenador de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro.

A Subsecretaria de Turismo continuará realizando o cadastramento dos artesãos mageenses periodicamente. “Durante a ação, a equipe técnica da Subsecretaria recebeu uma capacitação para que o cadastramento seja contínuo aqui na cidade. Iremos criar uma agenda para auxiliar nossos artesãos nessa certificação”, ressalta a coordenadora de Turismo, Daiane Teixeira.

Em breve, a Subsecretaria de Turismo divulgará uma nova data para o cadastramento. O artesão mageense interessado deve entregar uma foto 3x4, cópias do RG e CPF, PIS/PASEP ou a última contribuição do INSS, e comprovante de residência. Também deve levar produtos finalizados, em até três técnicas diferentes, e uma peça inacabada para finalização no local. A Subsecretaria atende em novo endereço, no Ginásio Poliesportivo Dejair Corrêa – Rua C, Parque Alegria.