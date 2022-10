Alunos da Rede Municipal de Educação de Magé visitam a Ponte Rio-Niterói. - Divulgação.

Alunos da Rede Municipal de Educação de Magé visitam a Ponte Rio-Niterói.Divulgação.

Publicado 03/10/2022 14:16 | Atualizado 03/10/2022 21:26

Magé - Para reforçar a Semana Nacional do Trânsito, que vai de 18 a 25 de setembro, a Escola Municipal Oswaldo Portella, adotou o tema para discutir e orientar os alunos da educação infantil ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA). A culminância do projeto se deu na visita da turma do 6º ano ao Museu da Ponte Rio-Niterói, a Ecoponte e a Policia Rodoviária Federal de Niterói.



“Eles puderam visitar as viaturas, ouviram palestras, conheceram o sistema de monitoramento de câmeras da Ecoponte, fizeram a visitação do museu para conhecer o processo de construção da ponte Rio-Niterói e também mostramos como funciona a Policia Rodoviária Federal”, conta a diretora do Oswaldo Portella, Gianni Milene



De acordo com um estudo realizado em 2020 pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, a principal causa de acidentes de trânsito no Brasil está ligada à negligência dos motoristas: 53,7%. Deste percentual, 30,3% ocorrem por infrações das leis de trânsito. Em 2021, por exemplo, tivemos uma alta de 127% nos índices de embriaguez no volante, se comparado com 2020.