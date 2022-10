Magé abre inscrições para participação de artesãos no lançamento do edital de fomento à cultura. - Divulgação.

Publicado 10/10/2022 06:16 | Atualizado 10/10/2022 14:03

Magé - No próximo dia 23 de outubro, a Prefeitura de Magé realiza o evento de Lançamento do Edital “Magé de Muitas Culturas 2022”, que fomenta a cultura do município. Para o lançamento, que será realizado às 15h na Câmara Municipal, a Prefeitura destinará um espaço para artesãos locais divulgarem e comercializarem seus serviços e produtos.

Para participar do processo seletivo, o artesão deverá realizar a inscrição através do formulário disponível no site oficial da Prefeitura ( mage.rj.gov.br ) até o dia 18 de outubro e seguir os critérios estabelecidos no regulamento. Serão 15 vagas, sendo 10 para fazedores de cultura individuais via CPF e 5 para entidades representativas do artesanato, incluindo MEI.

A seleção será realizada pela Comissão de Avaliação, que terá atribuição de avaliar as informações dos produtos artesanais, bem como os dados constantes no formulário de inscrição e documentos solicitados, de acordo com os critérios: referência à cultura popular, consciência ambiental, apresentação dos produtos e meios de pagamento caso haja comercialização de produto. O resultado final será divulgado no dia 19 de outubro por ordem de pontuação.