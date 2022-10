Prefeitura de Magé inaugura novas instalações da Creche Municipal Ignez Maria Vivas Marinho. - Divulgação/Gilson Jr.

Magé - A comunidade do Saco está em festa! Isto porque a Prefeitura de Magé inaugurou na última semana, novas instalações da Creche Municipal Ignez Maria Vivas Marinho num prédio comprado pelo município que possibilitou a oferta de mais 40 vagas e um espaço mais adequado para as atividades pedagógicas.

“Depois de inaugurarmos a creche da Flexeiras estamos no bairro do Saco entregando mais uma unidade. É muito importante sair do aluguel e ir para um prédio próprio muito mais confortável, adaptado e com o dobro de vagas, isso demonstra o quanto a gente vem focando, trabalhando e priorizando a educação e vamos abrir muito mais até o final do nosso mandato. Ainda em 2022 vamos iniciar mais 22 construções”, garante o prefeito Renato Cozzolino.

A creche funcionou de 2016 até o mês passado em um prédio alugado. Nas antigas instalações só tinha apenas um banheiro, três salas, móveis antigos e pouco espaço para atividades. Agora, os alunos vivem com uma realidade com cinco salas, quatro banheiros, cozinha, refeitório, espaço infantil e brinquedoteca.

“É um prazer enorme entregar uma creche com condições adequadas para os nossos alunos e do que jeito que eles merecem. Encontramos essa unidade em um imóvel alugado, com condições precárias de desenvolvimento educacional e hoje temos um prédio próprio para essa comunidade, totalmente adequado para aprendizagem e o trabalho. Estamos mudando a educação do nosso município.”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Quem também ficou feliz com a novidade foi a pequena Sophya. O pai dela, Adriano Rodrigues, parabenizou a compra do novo imóvel . “Eu estou achando sensacional, não só para minha filha, mas para as outras crianças. A estrutura está fenomenal e só tenho que agradecer a todos por deixar a creche do nosso bairro tão boa”.

A creche que tem capacidade para 100 alunos e já tem 71 matriculados. Os responsáveis interessados podem procurar a unidade para fazer a inscrição. A unidade fica na Rua 69 nº 63, no bairro do Saco.