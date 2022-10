Mageenses doam sangue no Hemorio para salvar vidas. - Divulgação/ Eduardo Campos.

Mageenses doam sangue no Hemorio para salvar vidas.Divulgação/ Eduardo Campos.

Publicado 24/10/2022 13:22 | Atualizado 24/10/2022 21:32

Magé - O sábado (22/10) de sol forte abrilhantou o gesto de solidariedade dos cidadãos de Magé que acordaram cedo e se juntaram aos técnicos da Agência Transfusional de Sangue e partiram, em uma van, para o HemoRio, no Centro da capital fluminense, para doar sangue. A atitude reforçou a campanha que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito não somente para aumentar o banco de sangue no estado, mas também para reforçar os cuidados com o câncer de mama, foco do Outubro Rosa. “Como temos uma incidência muito grande de pessoas com câncer do colo do útero, de mama, fizemos uma programação para que nós, mulheres, estivéssemos ajudando mulheres que têm esse problema. Sabemos que o câncer é uma doença degenerativa e a doação de sangue é muito importante para ajudar quem está doente”, explicou a técnica em Patologia Clínica Zezaila Santos.

Doadora experiente, a inspetora de Educação Patrícia Garcez de Peres, de 35 anos, disse que começou a doar porque o marido também era doador. “É uma campanha muito importante porque sabemos que cada bolsa de sangue salva até quatro vidas. E vou vir muito mais vezes doar, já que, agora, diminuiu o tempo para a espera entre uma doação e outra e as mulheres podem doar de três em três meses”, comemorou. Ao contrário de Patrícia, a estudante Manuela Portella, 23, estreou ajudando e participando pela primeira vez da “Caravana Solidária” que partiu de Magé. “A gente sempre tem um pouquinho de medo de furar o braço, mas é bobagem. É tudo muito tranquilo e feito de forma bem profissional e segura. Percam o medo e venham doar. Isso salva vidas”, exortou.

Captadora de doadores da Agência Transfusional de Magé, Sibele Rabello festejou a campanha, mas fez questão de pontuar que o número de doadores tem diminuído: “A gente tem feito a divulgação e as pessoas se predispõem a comparecer. Mas, não sei o que acontece, quando chega a hora de doar, muita gente acaba não vindo. Doar é muito importante. Tem muita gente no leito precisando. Hoje, são outras pessoas. Amanhã, pode ser você”. Além da “Caravana Solidária”, que leva doadores de Magé à sede do HemoRio de 15 em 15 dias, a agência também realiza campanhas de doação na cidade. Em 2022, já houve uma edição, em agosto, na Igreja Batista Central.

Para doar, entre em contato com a Agência Transfusional de Magé através do telefone (21) 3630-7234, das 9h às 17h, ou pelo whatsapp (21) 98539-0604. A inscrição pode ser feita também presencialmente na sede da agência no Hospital de Magé, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Até agora, na “Caravana Solidária”, foram realizadas cerca de 160 coletas.