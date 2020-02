Ressaca atinge o litoral e traz ondas atingem 2,5 metros

Maricá - Uma ressaca muito forte atingiu o litoral de Maricá e grande parte do Estado do Rio de Janeiro, com ondas que chegam a 2,5 metros de altura. A ressaca assustou banhistas que após um período de chuva se dirigiram à praia para curtir o feriado de carnaval.



A previsão do Climatempo é de que o tempo deve continuar instável pelo menos até amanhã, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e noite.