Farol de Ponta Negra Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 09:55

Maricá - “Estratégias para o Desenvolvimento Econômico Sustentável” é o tema do primeiro seminário Maricá do Futuro, que será realizado na próxima terça-feira (08/12) pela Prefeitura de Maricá, com promoção da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). O evento, no Espaço Diamond Eventos, em Ponta Grossa, é aberto a qualquer interessado – com credenciamento no local, a partir das 13h - tem por objetivo apresentar os principais projetos que estão transformando a cidade.



O seminário começa às 14h, com o economista Mauro Osório, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que dará a palestra “A importância das companhias de desenvolvimento para a transformação socioeconômica dos municípios”. A seguir, o presidente da Codemar, José Orlando Dias, apresenta o painel “Projetos e ações na área de logística”. Às 16h, é a vez do painel “Projetos e ações nas áreas de tecnologia e inovação”, também mediado por José Orlando.



“Esse seminário tem o objetivo de mostrar à população de Maricá, entidades de classes, empresários e demais interessados, que uma política de desenvolvimento estruturada com projetos bem executados é capaz de produzir fruto spara mudar a vida para melhor de todos nós”, disse José Orlando.



Após um intervalo, a equipe da Codemar traz os painéis “Projetos e ações” das áreas de indústria, comércio e serviços e turismo. O encerramento do Maricá do Futuro está previsto para as 18h45, com a presença do prefeito Fabiano Horta.