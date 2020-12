Hospital Municipal Conde Modesto Leal Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Maricá - O Hospital Municipal Conde Modesto Leal completa hoje 84 anos de história atendendo a população maricaense. A unidade atualmente conta com 105 leitos e emergência nos setores de trauma, pediatria e maternidade.

O diretor médico do Hospital Municipal, Glauco Pontes, integra a equipe do hospital há 15 anos, porém em 2020 o desafio foi ainda maior com a chegada da pandemia do Covid-19 somando aos casos fora da pandemia.



“Estivemos a postos e sempre preocupados com a segurança dos nossos profissionais e dos pacientes, organizando os fluxos de passagem e salas. Foi uma tarefa árdua, que fomos aprendendo aos poucos, corrigindo os erros, e estamos conseguindo sair desse momento com a sensação de que fizemos um bom trabalho. Alguns procedimentos considerados eletivos pelo Ministério da Saúde, cujos adiamentos não poriam em risco a vida do paciente, foram inicialmente suspensos, mas estão retornando de forma gradual, sempre pensando em não aumentar o contágio pela Covid- 19”, disse o médico.

Publicidade

O hospital ainda recebeu obras de reformas de ampliação para melhorar ainda mais o atendimento à população de Maricá.