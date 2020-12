Maricá Foto: Internet

Por O Dia

Maricá - Com os casos de coronavírus aumentando em todas as cidades, a Prefeitura de Maricá implantou mais uma medida para a proteção dos seus cidadãos. Além de antecipar a distribuição dos carnês do IPTU e de permitir que os boletos, tanto em cota única quanto parcelada, sejam retirados através da internet, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão vai realizar pessoalmente a entrega dos carnês, na residência de todos os idosos do município.



“Atualmente, temos uma lista de idosos da cidade com imóveis em seu nome. Através dessa lista, iremos às residências de cada um, a partir de janeiro, com um grupo de profissionais, entregando as vias do IPTU. São 16.472 residências. Nossa previsão é fazer essa logística de entrega o mais rápido possível”, explicou o secretário da pasta, Leonardo Alves.



A partir do dia 01/01/21 todos os carnês estarão disponíveis para a retirada pela internet. O pagamento em cota única com vencimento em 26/02 terá 15% de desconto. Nesta mesma data, deve ser feito o pagamento da 1ª parcela, caso o contribuinte opte pelo parcelamento em 10 vezes. O desconto neste caso será de 10%.



Os descontos e valores seguem os mesmos critérios dos anos anteriores: os preços foram estabelecidos em cima do valor venal do imóvel e as alíquotas determinadas seguindo os mesmos critérios.



“Caso o boleto não chegue até o 1º vencimento, no dia 25/02, o contribuinte pode entrar no site com a matrícula do imóvel e seus dados para a retirada do boleto. Vai conseguir tirar o documento em cota única ou parcelado. A nossa ideia é tentar não colocar o idoso, e também a maior parte da população, em risco. Mas todos os anos, distribuímos os carnês de IPTU pelos Correios, só que, de certa forma, as pessoas ainda preferem ir ao SIM para resolver a situação. Não aguardando o carnê chegar em sua casa. Situações como essas acabam gerando aglomerações, como ocorreu anteriormente’’, destacou Leonardo.



Segundo ele, a distribuição dos carnês será realizada nos três polos do SIM e em mais um local em Ponta Negra, porém o mais indicado é que as pessoas evitem se dirigir a qualquer um desses locais.



“Mantenham a cautela, porque todos receberão o IPTU no prazo. O valor da prestação que o idoso paga será o mesmo que o do carnê recebido pelos correios. Iremos dar prazo suficiente ao idoso para que ele tenha tranquilidade de, após receber o carnê em sua residência, ir até a agência bancária ou utilizar a internet para realizar o pagamento’’, frisou o secretário.



Para quem ainda assim, quiser realizar o atendimento no SIM, ele será feito através de agendamento no site da prefeitura. Basta que o morador acesse o portal do SIM para ser atendido com a prioridade e segurança devidas.